صورة-, بيكيه, يطالب, جماهير, كامب, نو, بعدم, إهانة, نجم, الريال,

شهدت مباراة الكلاسيكو، بين برشلونة وريال مدريد، التي انتهت بتفوق الفريق الكتالوني بنتيجة (5-1)، ترديد جماهير برشلونة هتافات معادية لنجم الملكي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن جماهير برشلونة رددت هتافات ضد راموس، أثناء المباراة، ووجهت السباب له.وأضافت أن كاميرات المباراة أظهرت جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، وهو يشير إلى جماهيره برفضه للهتافات، محاولاً إيقافهم