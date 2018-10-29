ديمة, قندلفت, تعبر, عن, حبها, لـ, “سوريا”, بملابس, جريئة, وتثير, الجدل,

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموع صور كانت قد شاركتها الممثلة ديمة قندلفت عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، ظهرت فيها في أحدث جلسة تصوير لها في سوريا.

اختارت ديمة غطلالة كلاسيكية بفستان أسود مفتوح تحت الصدر، وبكتف واحد، وارتدت اسوارة ذهبية على معصمها محفور داخلها “سوريا”، وفي صور أخرى ظهرت ديمة بقهوة شعبية وهي ترتدي ملابس أبسط وتحتسي الشاي.الجمهور انقسم في ردود فعله حيث هناك من أعجب بإطلالة ديمة ومن اعتبر ان ملابسها جريئة جدًا.