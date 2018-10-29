ديمة, قندلفت, تعبر, عن, حبها, لـ, “سوريا”, بملابس, جريئة, وتثير, الجدل,

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وجه الفنان الفلسطيني محمد عساف، رسالة شكر خاصة للفنان المصري أحمد حلمي، وذلك عبر...
اختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أن تقضي أجازة العام الجديد خارج لبنان في...
كالعادة يعرف الفنان المغربي سعد لمجرد كيف يعود وماذا يصدر من جديد، فقد طرح...
تعرضت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي لوعكة صحية بسبب عدم تقيدها بتعليمات...
أثارت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلا واسعا على مواقع التواصل...
كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن صور جديدة “فوتو سيشن” حديث، وهى المرة...
خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد اول جلسة تصوير لها بعد...
احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...
احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...
شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي...