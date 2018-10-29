السجن, عاما, للأسير, خضر, عدنان, المضرب, عن, الطعام,

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وقع مساء اليوم الثلاثاء حادث طرق مروع على شارع 65 بين ام الغنم والشبلي اثر تصادم...
طالب رئيس لوبي المتدربين في الكنيست النائب عيساوي فريج مقدم اقتراح قانون...
لقي شاب يبلغ من العمر 36 عاماً مصرعه أثر حادث دهس في مدينة قلنسوة مساء اليوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة أحالت الى...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق...
رئيسة محكمة العدل العليا استر حايوت تصدر قرار بتوسيع تركيبة البت في الالتماس الذي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار جهود شرطة...
في أعقاب المصادقة على بنود القانون المتعلقة بسقايل البناء قبل قليل في لجنة العمل...
شهدت مستشفيات الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 7 مواليد حتى الآن ,...
نشرت مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد مع نهاية العام تقريرها السنوي الذي يلخص حالات...