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السجن عاما للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن المحكمة العسكرية في "سالم" حكمت على الأسير خضر عدنان بالسّجن الفعلي لمدة عام من تاريخ اعتقاله في 11.12.2017 وغرامة مالية بقيمة ألف شيقل.



واضاف بولس ان المحكمة حكمت بـ (18) شهراً وقف تنفيذ على الشيخ عدنان وذلك لمدة خمس سنوات.

ويخوض خضر عدنان اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 58 يوما بسبب مماطلة الاحتلال في الحكم عليه.


وبموجب الحكم الجديد عليه فأنه من المقرر الافراج عن خضر عدنان بعد ايام.




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