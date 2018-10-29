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اليك تقنية للعثور على هاتفك الضائع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعاني كثيرون من مشكلة فقدان الهاتف، خصوصا اذا كان مضبوطا على وضعية الصامت “Silent Mode”، فيصبح من الصعب العثور عليه، لأن الاتصال به حينها لن يدل على مكانه.



وهناك حل تقني بسيط للعثور على أي جهاز ضائع يعمل بنظام أندرويد أو” iOS” عبر تشغيل صوت متكرر على الجهاز يدل على مكانه حتى لو كان مضبوطا على وضعية الصامت.

 إذا كنت من مستخدمي أجهزة أبل التي تعمل بنظام iOS سواء كان ذلك “آيفون” أم “آيباد”، يمكنك الدخول عبر جهاز الكمبيوتر إلى موقع me.com، ثم تسجيل الدخول بحساب Apple ID، وهو نفس الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر App Store.


بعد تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، يظهر في الأسفل زر العثور على آيفون Find My iPhone، وعند الضغط عليه يبحث الموقع عن الهاتف ويحدد موقعه على الخريطة على شكل نقطة خضراء.


قم بالضغط على النقطة الخضراء، واختر زر تشغيل صوت Play Sound. وعندها ستسمع صوت طنين متكرر صادر من الهاتف المفقود يدلك على مكانه.

بالنسبة لمستخدمي أجهزة “أندرويد” سواء من سامسونغ أو “هواوي” أو غيرها، لا يختلف الأمر كثيرا. فقط عليك الدخول إلى موقع https://www.google.com/android/find الخاص بشركة “غوغل”.

عندها يجب تسجيل الدخول بحساب Gmail المستخدم على الجهاز نفسه، أي ذلك الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر” Google Play”.


عند تسجيل الدخول يتم البحث عن الجهاز، ويعرض الموقع مكانه بشكل دقيق على الخريطة، ويظهر على يسار صفحة الموقع خيار Play Sound الذي يشغل صوتا يدل على مكان الجهاز عند الضغط عليه.


ملاحظة: هذا الخيار طبعا يحتاج لأن يكون الجهاز متصلا بالإنترنت، سواء عبر شبكات “واي فاي” أو عبر باقات البيانات، وفي حال كان الجهاز غير متصل بالإنترنت أو توقف عن العمل لسبب ما، فإن عليك البحث بشكل يدوي.. وحظا موفقا في العثور عليه.




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