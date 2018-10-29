اليك, تقنية, للعثور, على, هاتفك, الضائع,

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اتصل شاب بريطاني بمقدم برامج إذاعية في بريطانيا أثناء برنامجه على الهواء مباشرة،...
ذكرت تقارير تقنية، أن التحديث الذي أطلقته شركة "أبل"، يوم الثلاثاء، أدى إلى مشكلة...
سبب فوز المواطنة الفلبينية، كاتريونا غري، بمسابقة ملكة جمال الكون 2018، مشاعر...
استقال حارس أمن في أميركا من وظيفته، ليتحول إلى بطل إنساني استطاع أن يساعد أكثر من...
قالت تقارير صحفية، إن نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، يجري محادثات...
قد يبدو الأمر أشبه بخرافة، لكن هناك خطة فعلية لتمكين الناس من الذهاب إلى باطن...
قبل نحو شهرين من إطلاق شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها "غالاكسي إس 10"،...
في ديسمبر 2016، بات المكسيكي خوان بيدرو فرانكو أثقل رجل على الأرض، عندما وصل وزنه...
قام مواطن روسي من سيبيريا بتحدي البرد القارس بطريقة غير مألوفة، إذ خلع ملابسه في...
أوقفت الشرطة المغربية، الخميس، 3 مشتبه بهم آخرين في قتل سائحتين إحداهما دنماركية...