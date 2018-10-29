لماذا, اعتذر, عاصي, الحلاني, من, إليسا؟,

احتفلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بعيد ميلادها منذ أيام قليلة ولهذه المناسبة وجّه الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ معايدة لها عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الا انه اعتذر ايضاً بسبب عدم حضوره حفلة عيدها.

ونشر عاصي صورة من حفل عيد ميلاد إليسا العام الماضي وعلق عليها قائلًا: «كل عيد وأنت بألف خير وصحة ونجاح كان مفروض أكون موجود اليوم بعيدك مع كل اللي بيحبوكي».وزاد: «للأسف وجودي بباريس حكم علي عدم الحضور وإن شاء الله كل أيامك أعياد وفرح يا أطيب قلب إليسا».