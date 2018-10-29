تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 23:31:43 253 شهيداً و25 الف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة |  2018-12-27 23:30:13 برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو |  2018-12-27 23:19:16 مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة |  2018-12-27 20:57:25 بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين |  2018-12-27 20:49:13 لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل |  2018-12-27 18:42:04 مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة |  2018-12-27 17:23:35 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 |  2018-12-27 16:50:00 السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل |  2018-12-27 16:50:00 سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" |  2018-12-27 16:00:23 "اكتشاف ثوري".. السرطان لن يكون قاتلا |  2018-12-27 15:39:22 السجن 43 شهرا لشاب من جلجولية سافر لسوريا بمنطاد من الجولان وانضم لداعش واعتقله الجيس السوري |  2018-12-27 15:31:23 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |  2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

راموس يوبخ كاسيميرو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وبخ سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، زميله البرازيلي كاسيميرو، بعد الهزيمة الكبيرة أمام برشلونة بنتيجة (5-1)، مساء أمس الأحد، في الجولة العاشرة من الليجا.



ووصف كاسيميرو السقوط المدوي بخماسية أمام المنافس الأبدي للفريق، بـ"الكارثة".


وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس رفض ما قاله كاسيميرو عقب المباراة.


وقال راموس: "من غير المناسب أن نقول ذلك بهذه الطريقة، إنه ليس اليوم الذي نلمح فيه لأي شخص".


وأضاف "علينا أن ننقد أنفسنا، في بعض الأحيان يكون خطأ من اللاعبين، لقد استسلمنا على مدار 45 دقيقة". 


وكان كاسيميرو صرح بعد اللقاء بالقول "إقالة المدرب ليست حلًا، بل أن الخماسية توضح سوء مستوى اللاعبين هذا الموسم".


وأضاف: "الحديث عن إقالة المدرب غير مناسب في الوقت الحالي، فاللاعبون هم من يركضون داخل الملعب والمسؤولون عن هذه النتيجة، وعلينا تحسين ذلك".


وأردف: "نحن نعرف أننا لا نقدم ما ينبغي علينا فعله، وعلينا التحلي بالهدوء من أجل تصحيح المسار".


واختتم اللاعب البرازيلي: "لقد صنعنا فرصًا عديدة، إلا أن الكرة لم ترد دخول الشباك، ولكن هذه النتيجة كارثة كبرى"




كلمات متعلقة

راموس, يوبخ, كاسيميرو,

تابعونــا

برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو 2018-12-27 | 23:30:13

تهرب إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني، من الحديث عن إمكانية...

برشلونة يقدم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي برشلونة يقدم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي 2018-12-27 | 16:50:29

قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم لاعبه الجديد الكولومبي جيسون موريلو، الذي انضم...

ميسي: ابني يقيّم مباريات برشلونة وهذا رأيي في رونالدو ميسي: ابني يقيّم مباريات برشلونة وهذا رأيي في رونالدو 2018-12-27 | 16:00:18

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حوار مطول مع صحيفة "الماركا" الإسبانية، عن...

بوفون يحسم أمر بقائه في باريس بوفون يحسم أمر بقائه في باريس 2018-12-27 | 14:16:59

ذكرت صحيفة "leparisien" الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي...

بعد اعتراف الحكم.. الاتحاد الإنجليزي يحسم موقف صلاح بعد اعتراف الحكم.. الاتحاد الإنجليزي يحسم موقف صلاح 2018-12-27 | 13:15:20

بعد ساعات من دعوات في الصحف البريطانية، وصرخات على مواقع الإنترنت، تطالب بإيقاف...

زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة 2018-12-27 | 11:53:22

يقضي النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي الإسباني...

بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" 2018-12-27 | 10:47:35

يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الشكوك ستتسلل إلى تفكير لاعبيه بشأن...

رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط 2018-12-27 | 09:11:08

أنقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة أولى هذا الموسم...

رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود 2018-12-27 | 08:49:24

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، إن ليونيل ميسي لم يرحل قط...

صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل 2018-12-26 | 23:41:15

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات حادة بعد فوز فريقه على نيوكاسل (4-0) اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجدي الخطيب من مدينة عرابه اعتقال حركة اسلامية شق شمالي محطور تنظيم شبهة انتماء ابعاد عن القدس شجار طلاب المغار طعن اداة حاده توقيف الطالب الشرطة مدرسة عبوة حارقة محل بيع سيارات يافة الناصرة تجارة اضرار دون اصابات هستدروت نقابة سهيل دياب الناصرة كتلة الجبهةضبط اسلحة ذخيرة تحرير مخالفات اعتقال العشرات فلسطينيين دون تصاريح قانونية رهط الشرطة حملة ماراتون رياضيات استعدادا بجروت غدا الاثنين الناصرة طلاب وفاة الطفل شادي سمعان 7 سنوات الرامة قرية تفجع محل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقمحمد الجوابره مصرع شاب واصابة اخر شجار عائلي في كفر قاسم الشرطة ام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد الشيخ رائد صلاح يحذر تركيب كاميرات مراقبة المسجد الاقصى المبارك القدس عرض ازياء تل ابيب يرون مصمم مينكوفسكي كوفية سلام الخليل المسجد الاقصى صلاة الجمعة شوارع منع دخول المصلين70 % نقابة المحامين خريجي المحاماة جامعات رسبوا امتحان سابقة دكتور عبد الله خطيب المعارف مدير العربية أزمة مدارس الأهلية وراءنا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com