راموس, يوبخ, كاسيميرو,

وبخ سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، زميله البرازيلي كاسيميرو، بعد الهزيمة الكبيرة أمام برشلونة بنتيجة (5-1)، مساء أمس الأحد، في الجولة العاشرة من الليجا.

ووصف كاسيميرو السقوط المدوي بخماسية أمام المنافس الأبدي للفريق، بـ"الكارثة".وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس رفض ما قاله كاسيميرو عقب المباراة.وقال راموس: "من غير المناسب أن نقول ذلك بهذه الطريقة، إنه ليس اليوم الذي نلمح فيه لأي شخص".وأضاف "علينا أن ننقد أنفسنا، في بعض الأحيان يكون خطأ من اللاعبين، لقد استسلمنا على مدار 45 دقيقة".وكان كاسيميرو صرح بعد اللقاء بالقول "إقالة المدرب ليست حلًا، بل أن الخماسية توضح سوء مستوى اللاعبين هذا الموسم".وأضاف: "الحديث عن إقالة المدرب غير مناسب في الوقت الحالي، فاللاعبون هم من يركضون داخل الملعب والمسؤولون عن هذه النتيجة، وعلينا تحسين ذلك".وأردف: "نحن نعرف أننا لا نقدم ما ينبغي علينا فعله، وعلينا التحلي بالهدوء من أجل تصحيح المسار".واختتم اللاعب البرازيلي: "لقد صنعنا فرصًا عديدة، إلا أن الكرة لم ترد دخول الشباك، ولكن هذه النتيجة كارثة كبرى"