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غدا - 1.064.609 ناخب عربي يشاركون في انتخابات السلطات المحلية والشرطة ترفع جاهزيتها للقصوى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تجرى غدا الثلاثاء انتخابات السلطات المحلية في 251 سلطة محلية منها 73 عربية  لانتخاب الرؤساء والاعضاء الجدد لولاية تمتد خمس سنوات. 


ويبلغ عدد أصحاب حق الإقتراع 6,653808 منهم  1.064.609 مصوت عربي .

وبلغ عدد صناديق الاقتراع 8771 صندوق اقتراع.

ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع لتبدأ عملية التصويت في السابعة صباحا ولغاية العاشرة ليلا. وسيتم فرز الأصوات في كل بلدة ثم تنقل النتائج إلى المقر المركزي للجنة الانتخابات في رمات غان.

وأعلنت الشرطة ، من جانبها، نشر الآلاف من عناصرها عند مراكز الاقتراع للمحافظة على النظام العام ومنع وقوع اضطرابات أو تشويش للعملية الانتخابية.




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