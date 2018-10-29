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اخر الاخبار
2019-01-20 22:44:26
باقة الغربية تستعد لتشييع جثمان الشابة ايه مصاروة يوم الاربعاء
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2019-01-20 21:42:25
اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة
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2019-01-20 20:05:08
نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني "
|
2019-01-20 20:01:11
د.عبير سليمان-عواودة:غرف الولادة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية كبيرة للنساء والمواليد بفضل الطواقم الطبية والأجهزة العصرية المتطورة
|
2019-01-20 17:06:13
اقالة مدرب اتحاد ابناء سخنين عمير تورجمان
|
2019-01-20 16:51:56
لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد هدد الطاقم الطبي بالسكين وثقب اطارات سيارة اسعاف
|
2019-01-20 16:41:43
يوم التضامن العالمي مع جماهيرنا العربية في مركزه "قانون القومية"
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2019-01-20 15:50:10
بالصور: منتخب الأردن يودع كأس آسيا على يد فيتنام
|
2019-01-20 16:38:16
د.نائل إلياس لـ"الصنارة":فخورون بتميّز قسم الخدّج وتميزنا في منع التلوّث وهذه الإنجازات ستصب في مصلحة المرضى
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2019-01-20 14:18:10
الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي
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2019-01-20 13:57:34
اصابة خطيرة لعامل في مصنع بكفرمندا
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2019-01-20 13:54:35
اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في زيمر
|
2019-01-20 13:31:51
ضبط عشرات الاسلحة غير المرخصة في الناصرة والشمال
|
2019-01-20 13:04:48
سائق "توك توك" مصري يرد حقيبة "الربع مليون" بعد بحث طويل
|
2019-01-20 12:57:03
تخليص عالقين اثر حريق منزل في صور باهر
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الأميرة اليابانية أياكو تتزوج رجلا من عامة الشعب
2018-10-29 13:13:11
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الأميرة اليابانية أياكو تتزوج رجلا من عامة الشعب
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