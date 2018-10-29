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يوم الهالوين يكلف أنجلينا جولي ألف دولار..



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رصدت عدسات الباباراتزي النجمة العالمية أنجلينا جولي برفقة أطفالها في متجر في جلينديل بولاية كاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لشراء ما يحتاجونه للاستمتاع بعطلة يوم الهالوين.



وأنفقت “أنجلينا”، 42 عامًا، ما يقارب الألف دولار على تجهيزات يوم الهالوين، من بينها: الطيور النافقة، والجاكيتات المكبلة مثل التي يرتديها المرضى العقليون في مستشفى الأمراض العقلية، وأسلحة، بحسب موقع “TMZ”.
 
 بالإضافة إلى ذلك، اشترت “أنجلينا” أسلحة خاصة بالنينجا، وتنورة باليه بألوان قوس قزح، وأسنان يقطين، والعديد من الحاجيات الأخرى، برفقة طفليها زهرة وفيفيان.وارتدت النجمة الحسناء خلال نزهتها معطفا طويلا باللون البيج الفاتح، وأسفله فستان باللون البيج الداكن، وأكملت إطلالتها البسيطة بحقيبة يد باللون البيج الغامق، وسرحت شعرها بتسريحة ذيل حصان.

 وتأتي هذه الصور بعد ظهور “أنجلينا” على غلاف مجلة “هاربر بازار”، في الذكرى الـ150 على تأسيسها، حيث التقطت الصور في محمية طبيعية في صحراء ناميبيا.




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