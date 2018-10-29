يوم, الهالوين, يكلف, أنجلينا, جولي, ألف, دولار..,

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نشرت النجمة، كيم كاردشيان ويست، على حسابها في إنستغرام، صورا لإكسسوارات فاخرة من...
نشرت الممثلة الأمريكية كيت هدسون صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها...
قدمت دوناتيلا فرساشي تصميماتها لازياء الرجال لخريف وشتاء 2020-2019 وهو اول عرض لها...
أثارت الممثلة التركية دنيز شاكر جدلا كبيرًا في الشارع التركي بعد اتهامها بإهانة...
في أول خلاف واضح بين سيدتي القصر الملكي ببريطانيا، قالت دوقة كامبريدج، كيت...
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قادة الثقافة في البلاد إلى ابتكار وسيلة للسيطرة...
بعد عقد قرانهما في قصر عميد بهوان في جودبور، تتواصل احتفالات نجمة بوليود وملكة...
كيم كارداشيان وزوجها كانيي ويست حضرا حفل افتتاح المسرحية الموسيقية "ذا شير شو" في...
نشرت إحدى الصحف العالمية العديد من الأمور المخبأة في حياة العائلة المالكة في...
خرج مصور المشاهير، دارين ليونز، الملقب بـ "ملك الباباراتزي"، عن صمته وقال انه لا...