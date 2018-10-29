فيديو - بلدان تتمتع بأنقى هواء على وجه الأرض

نشرت هيئة حماية البيئة في الولايات المتحدة معلومات جديدة حول البلدان التي تتمتع بأعلى نسب من الهواء النقي على وجه الأرض.

وأوضحت الهيئة أن المعلومة التي ذكرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول أن أمريكا تتمتع بأنقى هواء على الكوكب، غير دقيقة تماما، فالخارطة المرفقة بالتغريدة تبين بوضوح البلدان التي لديها تلك الميزة، وهي تظهر باللون الأبيض على الخريطة، ومنها روسيا وعدد من البلدان الأخرى.وأشارت الهيئة إلى أن أفضل دولة حاليا من حيث نقاء الهواء هي نيوزيلندا، التي استطاعت الوصول إلى تلك النتائج بفضل نقل المنشآت الصناعية الكبيرة بعيدا عن التجمعات السكنية، والالتزام الصارم بالمعايير البيئية والحفاظ على الطبيعة.وفي الوقت نفسه، بقيت البلدان الاسكندنافية وسويسرا وفقا للهيئة، في طليعة البلدان الصديقة للبيئة والتي تعتبر من الأفضل صحيا للعيش.