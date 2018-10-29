تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-24 12:29:40 صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم |  2018-12-24 12:23:50 أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! |  2018-12-24 12:15:24 فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد |  2018-12-24 11:08:50 بلومبرغ: أثرياء العالم خسروا 511 مليار دولار في 2018 |  2018-12-24 10:55:16 رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% |  2018-12-24 10:18:40 عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات |  2018-12-24 10:15:40 عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة |  2018-12-24 10:14:34 ظريف: لم نقل أبدا إننا نريد تدمير إسرائيل |  2018-12-24 10:12:14 تعرفوا على ملكة جمال كردستان العراق - صور وفيديو |  2018-12-24 09:55:21 البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله |  2018-12-24 09:49:02 اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة |  2018-12-24 09:40:27 مصرع 94 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2018 |  2018-12-24 09:10:30 المغرب.. المشتبه بقتلهم السائحتين ذئاب منفردة لداعش |  2018-12-24 09:02:30 ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا الى 280 ضحية |  2018-12-24 08:55:22 ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ابتكار طريقة للتخلي عن حقن الإنسولين لمدة عام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المحتمل أن يتخلى مرضى السكري عن الحقن اليومي للإنسولين بفضل ابتكار علماء من هولندا لطريقة جديدة تساعد على الحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم.



وحقق علماء هولندا اكتشافا ثوريا بابتكارهم طريقة تستمر ساعة واحدة فقط، بعدها لن يستخدم مريض السكري حقن الإنسولين خلال عدة أشهر.


وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن هذه المدة قد تطول إلى سنة كاملة. ولكن هذه الطريقة ليست مريحة جدا لأنها تتطلب ابتلاع خرطوم مطاطي، تثبت في نهايته كرة ضخ خاصة مملوءة بالماء الحار.


وعندما يصل هذا الخرطوم إلى الأمعاء الدقيقة (المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية)، يتم ضخ الماء الحار إلى الكرة المثبتة في نهايته لحرق الغشاء المخاطي. وبعد أسبوع على هذه العملية، ينمو غشاء مخاطي جديد مكان المحترق، ما يؤدي إلى نتائج مدهشة تستمر طويلا في الحفاظ على مستوى معتدل للسكر في الدم.


ومن أجل التأكد من هذه النتائج بصورة نهائية، سيتم اختبار هذه الطريقة على عدد كبير من المتطوعين، حيث بلغ عدد الذين خضعوا لها حاليا 50 شخصا فقط، بقي عند 90% منهم مستوى السكر ثابتا خلال سنة كاملة.




كلمات متعلقة

ابتكار, طريقة, للتخلي, عن, حقن, الإنسولين, لمدة, عام,

تابعونــا

مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس 2018-12-24 | 13:00:25

ابتكر علماء من مركز جون هوبكنز للسرطان "مزيجا مثاليا" قادرا على القضاء على سرطان...

أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! 2018-12-24 | 12:23:50

يواجه الآباء، الذين كانوا يشعرون بالقلق من أن أطفالهم يقضون وقتاً طويلاً أمام...

اكتشاف مادة في قطرات العين تعالج سرطان الدم اكتشاف مادة في قطرات العين تعالج سرطان الدم 2018-12-24 | 11:50:09

كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن أحد مكونات قطرات العين الخاصة بعلاج أمراض...

عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة 2018-12-24 | 10:15:40

أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول عصير...

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" 2018-12-24 | 06:56:14

يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" 2018-12-23 | 13:19:17

يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...

9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 2018-12-23 | 11:17:53

يمثل تأخر الحمل هاجسا يؤرق الكثير من الأزواج، إلا أنه قد يكون ناجما عن مشكلة بسيطة...

التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز 2018-12-22 | 23:15:01

توصل فريق من معهد باستور إلى تحديد نقطة ضعف في الخلايا "المخزّنة" لفيروس #الإيدز ما...

مشروب سحري يكافح السرطان ويعالج نزلات البرد مشروب سحري يكافح السرطان ويعالج نزلات البرد 2018-12-21 | 18:04:40

يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه...

دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب" دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب" 2018-12-21 | 09:29:53

يعتقد كثيرون أن معظم تأثيرات الفراق بين الأحباء تكون نفسية وعاطفية فقط، إلا أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تماس كهربائي بيت المسنين قرية يركا دون اصابات اضرار اطفاء اخماد تماس كهربائي كلب قرية الجش مصاب داء الكلب وزارة الصحة تحذر المواطنين سطو مسلح فرع بنك الجديدة المكر مسلح سرقة مبلغ من المال 5 جرائم قتل خلال شهر تقريبا في المجتمع العربي الشرطة التحقيق الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات مطاردة قرد حديقة حيوانات في ريشون لتسيون ابرة مخدرة شرطة هرب منع الشيخ كمال خطيب الدخول الى القس الحكومة الاسرائيلية الحركة الاسلامية حر عرابة تسمية شوارع القرية مجلس محلي قرية مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي محمود عبد الفتاح أشرف اربيعي شفاعمرو الناصرة اتهام تأييد تنظيم داعش أفعى العثور على داخل بيت مدينة مواطن اطفال ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة مصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء سطو امرأة سيدة مسلح مجهول مبلغ مال منها شرطة اطلاق نار بنك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com