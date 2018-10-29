تخطى الاعلان
البحث
اخبار
اخبار محلية
اخبار عالمية
رياضة
رياضة عالمية
رياضة محلية
يورو 2016
الكلاسيكو
فن
فن العالم العربي
فن عالمي
صحة ومراة
وفيات
فوت شوف
ابراج
مناسبات سعيدة
منطقة الناصرة
منطقة حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
منطقة شفاعمرو
منطقة القدس
الجنوب
منطقة عكا
منطقة البطوف
اخر الاخبار
2019-02-05 12:02:38
"نعيش معاً في محبة وتسامح" بمدرسة الفرنسيسكان الناصرة
|
2019-02-05 11:58:10
الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة
|
2019-02-05 11:56:07
مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف
|
2019-02-05 11:38:56
مصرع عامل 21 عاما من القدس سقط من علو في رام الله
|
2019-02-05 11:28:09
العلماء يتوصلون إلى "أم الخلايا السرطانية"
|
2019-02-05 11:21:02
مصرع 7 اشخاص بحريق مبنى في باريس
|
2019-02-05 11:17:55
مهرجون طبيون من ثانوية كابول في حملة تطعيمات في ابتدائية البيروني طمرة!
|
2019-02-05 10:45:46
انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى
|
2019-02-05 10:32:52
عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها
|
2019-02-05 10:24:22
اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة
|
2019-02-05 10:16:08
الطرق المزدحمة تهدد خصوبة الرجال
|
2019-02-05 09:46:47
صور - ضبط اسلحة وذخيرة في يافا واعتقال مشتبه
|
2019-02-05 08:59:52
42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا
|
2019-02-05 08:36:56
بالأرقام.. رونالدو الأسوأ بتنفيذ الركلات الحرة في إيطاليا
|
2019-02-05 10:40:22
وسط الآلاف.. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات
|
الرئيسية
| فوت شوف
|
طباعة
|
الارسال الى صديق
مصرع رجل 60 عاما بحادث طرق على مدخل كفرقرع
2018-10-29 12:19:07
| |
اضافة تعليق
Tweet
Tweet
مصرع رجل 60 عاما بحادث طرق على مدخل كفرقرع
كلمات متعلقة
مصرع, رجل, 60, عاما, بحادث, طرق, على, مدخل, كفرقرع,
تابعونــا
فيديو - عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها
2019-02-05
|
11:00:57
...
فيديو .. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات
2019-02-05
|
10:52:13
...
زعيما كوريا الشمالية والفلبين يظهران في الشوارع بالأسلحة
2019-02-05
|
10:01:05
...
عجوز روسي يسجل رقما قياسيا بالقفز من المرتفعات العالية
2019-02-05
|
10:00:17
...
ولادة خنزير برأسين و3 عيون في الفلبين
2019-02-05
|
09:59:44
...
الدوقة ميغان تكتب رسائل إلى بائعات الهوى على موز
2019-02-05
|
09:58:22
...
عند 23 تحت الصفر... البيرة تتحول إلى ثلج!
2019-02-04
|
08:41:37
...
انقاذ شاب من تحت أنقاض مبنى منهار في حلب
2019-02-04
|
08:39:51
...
قتيلان في تحطم طائرة خفيفة في الولايات المتحدة
2019-02-04
|
08:38:46
...
مصرع 4 أشخاص في حريق بمبنى سكني في موسكو
2019-02-04
|
08:38:16
...
قد يهمك ايضا
مصرع عامل 21 عاما من القدس سقط من علو في رام الله
فرح يوسف برفقة حبيبها على جسر بروكلين - صور
مصرع 7 اشخاص بحريق مبنى في باريس
انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى
الطرق المزدحمة تهدد خصوبة الرجال
دوري ابطال اوروبا
يورو 2016
مدبلج
باب الحارة 8
مأمون وشركاه
العشق الأسود
بث مباشر
دوابشة
دوما
من النظرة الثانية
وادي الذئاب
The voice
احلى صوت
باب الحارة
مسلسلات رمضان
بث مباشر
ريال مدريد
برشلونة
الكويت
سيارات الكويت
وظائف في الكويت
متل القمر
kids
حافلة
ركاب
اخلاء
حافلة
اشتعال
النار
اطفاء
مدينة
حيفا
تشويشات
مقدسيان
يهودي
قتل
خلال
على
شابة
ملهى
ليلي
القدس
البلدة
القديمة
مدخل
ام
الفحم
مواجهات
نصرة
الاقصى
معتقلين
المدرسة
الثانوية
المتنبي
حيفا
شيزاف
تخريج
الفوج
ال
34
من
طلابها
اجواء
احتفالية
حريق
هائل
يقترب
من
البيوت
قرية
الرينة
الشرطة
اطفاء
اخماد
احتراق
بيت
اشتعال
نار
ام
الفحم
اضرار
ممتلكات
دون
اصابات
اعتقال
شابين
مشتبهين
قتل
مصطفى
مصراتي
نجله
ابنه
رمضان
اطلاق
نار
الرملة
بيت
وادي
النسور
ام
الفحم
طلاب
تخريج
طلاب
الفوج
ال
22
اعدادية
احتفال
تخرج
جامعة
بير
زيت
تخريج
فوج
جديد
من
طلابها
اجواء
احتفالية
طلاب
ادارة
مسنين
نصب
احتيال
عصابة
عدد
افراد
من
شلومي
مبالغ
تحرز
مصادرة
مياه
دهمش
تبرئة
مواطن
قيس
ناصر
محامي
بناء
غير
مرخص
اعتقال
شاب
من
الطيرة
اعمال
مشينة
القيام
في كفار
سابا
الشرطة
الجش
قرية
اضاءة
شجرة
الميلاد
مسيرة
كشفية
طبيب
فريد
نعمة
بولص
شفاعمرو
وفاة
انتقل
الى
رحمة
الله
مدينة
المدرسة
التكنولوجية
قرية
ابو
سنان
تحتفل
تخريج
الفوج
ال
13
طلابها
اهالي
حضور
الناصرة
حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
شفاعمرو
القدس
الجنوب
عكا
مسلسلات رمضان 2015
الصنارة موبايل mobile
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com
الرئيسية
|
أتصل بنا
|