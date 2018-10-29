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ميركيل تستقيل من قيادة حزبها بعد 18 عاما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ستتخلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رئاسة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي في كانون الأول، بعد 18 عاما من رئاسة الحزب.



وقال مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس إن ميركل "لن تترشح لرئاسة الحزب"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "هانلسبلات" على موقعيهما الالكترونيين.




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