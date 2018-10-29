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مصرع ابراهيم بديع عماش 60 عاما من جسر الزرقاء بحادث طرق مروع على مدخل كفرقرع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي ابراهيم بديع عماش 60 عاما من جسر الزرقاء مصرعه واصيب اخرون جراء تعرضهم لحادث طرق مروع بين 3 سيارات على مدخل بلدة كفرقرع .


وتم اقرار وفاة احد المصابين متأثرا بجراحه في مكان الحادث .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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