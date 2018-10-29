تماثيل, شمع, لـ, نانسي, عجرم, ومايا, دياب, في, اسطنبول,

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انهارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على المسرح في حفل رأس السنة الذي أحيته في...
أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمناسبة رأس السنة الجديدة 2019 في دبي بمشاركة...
سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى المملكة العربية السعودية، على متن طائرتها...
الفنانة اللبنانية نجوى كرم هي واحدة من أكثر الفنانات تألقا، فتحاول قدر...
نشرت الإعلامية حليمة بولند مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل...
حقق ألبوم "عيش بشوقك"، للنجم المصري، تامر حسني، أعلى نسبة مبيعات بين ألبومات...
اعتبر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أن الرئيس السوري بشار الأسد رجل العام 2018 عن...
لبّت الفنانة اللبنانية ميريام فارس طلب شقيقتها ومديرة أعمالها رولا، بتأدية...
اختتم الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"...
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن واقعة غريبة، قد تشوه من صورة ميغان ماركل، زوجة...