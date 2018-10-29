تماثيل, شمع, لـ, نانسي, عجرم, ومايا, دياب, في, اسطنبول,

بعد أن انضم تمثال شمع يُجسد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مجموعة تماثيل متحف مدام توسو في شارع الاستقلال باسطنبول تم الكشف عن تمثال جديد للفنانة اللبنانية مايا دياب.

والملفت هو أن تمثال مايا دياب الشمعي الذي أزيحت الستارة عنه اليوم، هو الثالث لنجوم لبنان من بعد المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب والنجمة نانسي عجرم.