الملكة, إليزابيث, قررت, التنازل, عن, العرش..لمن؟, ومتى؟,

تعتبر هذه الحالة الثانية في تاريخ العائلة الحاكمة، التي يتنازل فيها ملك عن عرشه، وذلك بعد الملك إدوارد الثامن، عمّ الملكة إليزابيث، الذي تنازل عن حكم المملكة لأخيه الملك جورج السادس، خلال الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، معلنةً عن نيّة الملكة إليزابيث الثانية التنازل عن عرشها لإبنها ولي العهد الأمير تشارلز، مضيفةً أن ذلك سيحصل بعد حوالى الثلاث سنوات من الآن.وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير تشارلز سيصبح ولياً على العرش عندما تصبح والدته في سن الـ95 عاماً، أيّ بعد حوالى ثلاث سنوات من الآن، على الرغم من أنّها كانت تعهدت بأنّها ستبقى على العرش طيلة حياتها.