قشور, الرمان, تحميكم, من, أمراض, القلب,

ويساعد الرمان على التقليل من الإصابة بإلتهابات المعدة، وهو مفيد للأشخاص المصابين بإلتهاب القولون التقرحي​، إضافة إلى فوائد كثيرة غيرها.ولكن ماذا عن قشور الرمان؟ هي بدورها مفيدة في علاج إلتهاب الحلق واللوزتين، كما وتحسّن قشور هذه الفاكهة صحة الفم واللثة والأسنان، ترطب البشرة وتحارب التجاعيد، تقوّي الشعر والمفاصل، تساعد في التخلص من الوزن الزائد وتحمي الإنسان من أمراض القلب.

كثيرون هم محبو فاكهة ​الرمان​، فهي تعمل على إيقاف نمو الخلايا السرطانية، وخصوصاً سرطان البروستاتا، وتحمي ذاكرة الإنسان، وتمنع الإصابة بمرض ​الزهايمر​.

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