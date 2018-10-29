هكذا, احتفل, ميسي, مع, سواريز, بالثلاثية, والخماسية!,

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مشاركة فريقه برشلونة فرحة الفوز الكبير على ريال مدريد (5-1) أمس في الدوري الإسباني، رغم اضطراره للغياب عن المباراة بداعي الإصابة.

ونشر "البرغوث" عبر حسابه في فيسبوك صورة تجمعه بالأوروغوياني لويس سواريز، الذي سجل ثلاثية من خماسية البارسا في شباك الريال.وعلق ميسي على الصورة قائلا: "نحتفل بالفوز وبالثلاثية.. أشياء مثيرة للإعجاب.. مبروك للجميع"