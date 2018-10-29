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نجحت زرافة شجاعة في محمية طبيعية بجنوب أفريقيا، في التغلب على آلامها بعد صراع دام...
تعرض تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، الثلاثاء، إلى عطل فني منع ملايين المستخدمين...
أظهرت لقطات محزنة نباح كلبة أم وهي تندفع نحو السيارات المارة، بحثا عن مساعدة...
حسم الطب الشرعي في ولاية نيويورك سبب وفاة شقيقتين سعوديتين، كانت السلطات قد عثرت...
مثل رجل وعشيقته، أمام إحدى محاكم مدينة فيسبادن بولاية هسن الألمانية، بتهمة قتل...
يوم تلعب صغار الأفيال في إفريقيا، تهتز القلوب في أوروبا، وتحديداً قلب المصورة...
عرض موقع "eBay" الشهير على الإنترنت، الحطام الناتج عن حادث سيارة الأمير فيليب، للبيع...
في واقعتين أثارتا الاهتمام في تركيا يتسبب كائن حي طفيلي يوجد في القطط بإصابة...
لقي رجل مصرعه بعد أن دخل إلى قفص الأسود في إحدى حدائق الحيوان بمدينة موهالي...
في محاولة لفرض قيود على انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة والرسائل الزائفة،...