منح, ختام, محسن, من, الفريديس, المحاضرة, في, قسم, علم, الأوبئة, والطب, الوقائي, لقب, بروفيسور, من, جامعة, تل-ابيب,

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عقد اليوم الجمعة مؤتمر الحركة العربية للتغيير للانتخابات التمهيدية لاختيار...
توفي، اليوم الجمعة، الطفل عبد خالد عبد الفتاح الطيطي (3 أعوام) بفعل سقوط لوح خشبي...
عقدت اليوم الجمعو بعد صلاة العصر في قاعة مسجد صلاح الدين في الحي الشرقي في قرية...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم...
اعتقلت الشرطة في طمرة صباح اليوم الجمعة 3 شبان من طمرة بشبهة تهديد طبيب في مركز طبي...
شهدت مدينة كفرقاسم مساء الخميس عقد راية الصلح بين عائلة المغدور علي طه (ابو اركان)...
يستعد أهالي قطاع غزة عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ47 تحت عنوان "غزة عصية...
اليوم الجمعة، يكون الجو غائماُ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط...
أصدر رئيس مجلس كفر مندا المحلي السيد مؤنس عبد الحليم بياناً جاء فيه:المواطنين...
جرت اليوم الخميس الانتخابات التمهيدية " البرايمريز" في حزب ميرتس لأول مرة بعد ان...