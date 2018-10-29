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منح ختام محسن من الفريديس المحاضرة في قسم علم الأوبئة والطب الوقائي لقب بروفيسور من جامعة تل-ابيب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



منحت مؤخرا المحاضرة ختام محسن، من الفريديس، لقب بروفيسور من جامعة تل-ابيب.



البروفيسورة ختام محسن هي أحدى كبار المحاضرين في قسم علم الأوبئة والطب الوقائي في كلية الصحة العامة في جامعة تل أبيب. انضمت إلى الكلية في أكتوبر 2013.


بدأت بروفيسورة ختام حياتها المهنية كممرضة في مجال الصحة العامة للأطفال في القرى العربية بشمال البلاد. في عام 2005 ، أكملت درجة الماجستير في علم الأوبئة والطب الوقائي (بامتياز) بجامعة حيفا وفي عام 2011 ، أكملت شهادة الدكتوراه بجامعة حيفا تحت اشراف البروفيسور دانيال كوهين.


أكملت بروفيسورة محسن منحة زمالة ما بعد الدكتوراه (بوست دكتوراة) لمدة عامين (2011-2013) في مركز تطوير اللقاحات في كلية الطب بجامعة ميرلاند (دكتوراه في الطب ، الولايات المتحدة الأمريكية) ، تحت إشراف البروفيسور مايرون م. ليفين.


في أكتوبر 2013 ، أنشأت مجموعة أبحاثها ومختبرها في كلية الصحة العامة في جامعة تل أبيب.




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