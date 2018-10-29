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صور - احتراق سيارة على شارع 5 في الضفة الغربية



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- عمل طاقما اطفاء وانقاذ على اخماد حريق اندلع داخل سيارة في شارع رقم 5 بالضفة الغربية، بالقرب من بلدة "عالي زهاف". يذكر أنه لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.




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