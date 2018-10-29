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الظهور الاول لبسمة بوسيل بعد ولادة ابنها آدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهرت الفنانة ​بسمة بوسيل​، زوجة الفنان ​تامر حسني​، لأول مرة عقب إنجابها مولودها الثالث "آدم"، وذلك من خلال صورة شاركت متابعيها إياها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدت بوسيل بكامل صحتها، حتّى أنها ظهرت بـ "لوك" جديد تماما عمّا كانت تظهر فيه من قبل، فبدا شعرها أطول من قبل، ولونه أصبح أسود بشكل كامل.


الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى التعليق على الصورة مباركين لها على مولودها الجديد.




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