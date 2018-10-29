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5 آلاف $ فقط مقابل ثمرتي خرمال - الكاكا !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بيعت ثمرتان من فاكهة الخرمال (الكاكا)، في مقاطعة آيتشي اليابانية مقابل 540 ألف ين ياباني (أكثر من 4.8 آلاف دولار).



وذكرت صحيفة "NHK" اليابانية، أن هاتين الثمرتين من نوع "تينكافوبو"، الذي طرح للبيع لأول مرة عام 2016. ولتطوير هذا النوع من ثمار الخرمال، قضى الباحثون الزراعيون حوالي 11 عاما.


وبيعت الثمرتان في سوق الجملة المركزي لمدينة ناغويا عاصمة مقاطعة آيتشي. وذكر السكان المحليون الذين شهدوا مزاد بيع الثمرتين أن "مجرد النظر إلى هذه الثمار يجعلك تشعر بالثراء".




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