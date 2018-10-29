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بعد الهزيمة المذلة - بيريز يجتمع بمجلس إدارة ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خرجت تقارير صحفية، عقب الهزيمة المذلة لريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة (5-1)، لتشير إلى اقتراب جولين لوبيتيجي، مدرب الملكي، من الرحيل عن الفريق.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، صباح اليوم الإثنين، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيجتمع في وقت لاحق من اليوم، بمجلس الإدارة، من أجل إضفاء الطابع الرسمي على قرار إقالة لوبيتيجي، والتوقيع مع أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق.


وأضافت الصحيفة أن الفريق الأبيض ينوي تولي سانتياجو سولاي مدرب الكاستيا، مهمة قيادة الفريق الفنية في مباراة الأربعاء المقبل، أمام مليلية بكأس ملك إسبانيا.


وأشارت إلى أن كونتي من المحتمل أن يبدأ قيادته للفريق بداية من السبت المقبل، خلال مباراة بلد الوليد، بالجولة الـ11 من الدوري الإسباني




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