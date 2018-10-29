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لماذا يظهر بطن الحامل أكبر في الليل؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أثارت ميغان ماركل جدلا واسعا بعد أن بدا حملها واضحا بشكل كبير ومفاجئ عند ظهورها بفستان أزرق خلال حفل عشاء رسمي في جزيرة فيجي، أثناء زيارتها أستراليا مع الأمير هاري.



وتلعب الملابس بالطبع، دورا كبيرا في ظهور الحمل، مع حقيقة أن حجم البطن سيتزايد شيئا فشيئا مع مرور الوقت. ولكن، هناك حقيقة أخرى قد تفسر ظهور حمل ماركل بشكل أكبر وأكثر وضوحا، مفادها أن حجم البطن غالبا ما يظهر أكبر في الليل وأصغر في الصباح.


وقد حظيت هذه الظاهرة الغريبة باهتمام كبير لدى الحوامل في السنوات الأخيرة، حيث يرجع الكثير منهن تغيرات الشكل إلى تحرك الجنين، لكن مدربة الحمل سوزانا بيرش، توضح أن عضلات البطن تلعب دورا في هذه التغيرات.


وتقول بيرش إنه خلال الليل، تتعب عضلات البطن وترتخي، الأمر الذي يجعل البطن يصبح أكبر وأكثر وضوحا.


وأضافت بيرش قائلة: "عندما تذهبين إلى النوم، تحصل عضلاتك على فرصة للراحة حتى تكون منتعشة ومستعدة لحمل البطن عندما تستيقظين".


وأوضحت أن "أجسادنا تتكيف مع التواتر اليومي، وهذا هو السبب في أننا يمكن أن نعاني من أضرار تلحق بصحتنا الجسدية خلال العمل في النوبات الليلية"، فالاسترخاء في المساء يساعد العضلات على أن تكون قوية للاستجابة إلى ساعات العمل النشط خلال النهار.




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