تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-01 00:10:05 بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 00:00:35 التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا |  2019-02-01 00:00:26 عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله |  2019-01-31 20:56:28 اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل |  2019-01-31 18:37:59 عريقات: المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن ستتوقف ابتداء من الغد |  0000-00-00 00:00:00 غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو |  2019-01-31 17:01:38 جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد |  2019-01-31 16:35:10 المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية |  2019-01-31 16:15:40 الوفد الأمني المصري يصل غزة |  2019-01-31 15:24:37 8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم |  2019-01-31 15:14:54 مدرسة عين ماهل الإعدادية تتألق بمسابقة علمية في تل أبيب |  2019-01-31 13:56:02 المجلس الطلابي البلدي بكفرمندا : ألا يكفي؟سئمنا هذا المشهد الكئيب وهذا الواقع الأليم، ولا بد لنا من فجر جديد |  2019-01-31 13:54:33 مصرع سائق 40 عاما بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة |  2019-01-31 13:22:35 عودة 9400 لاجئ سوري منذ فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن |  2019-01-31 11:35:40 البابا: زيارة الإمارات صفحة جديدة في العلاقات بين الأديان |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الرئيس البرازيلي المنتخب سينقل سفارة بلاده إلى القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مصدر مقرّب من الرئيس البرازيلي المنتخب، جايير بولسونارو، إنه سيعمل على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وفقًا لماذا ذكره التلفزيون الإسرائيلي الرسمي ، اليوم، الإثنين.



لكن المصدر قال إن قرار بولسونارو سيكون منوطًا "بمساهمة نقل السفارة في دفع عمليّة السلام في الشرق الأوسط".


وكان بولسونارو، العسكري المتقاعد والعنصري المحسوب على اليمين المتطرف، قد وعد خلال حملته الانتخابيّة بنقل السفارة إلى القدس، سيرًا على خطى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي كان أوّل من هنّأه بفوزه، اليوم، الإثنين.


وفي آب/أغسطس الماضي أعلن بولسونارو أنه سيغلق السفارة الفلسطينية في برازيليّا بعد فوزه، قائلًا "هل فلسطين دولة؟ فلسطين ليست دولة، إذًا لا داعيَ لأن تكون لها سفارة هنا" وأضاف "لن نتفاوض مع إرهابيين".


وتجاهل بولسونارو حقيقة أن البرازيل اعترفت في العام 2010 بفلسطين دولةً مستقلّة، وأن سفارتها تقع على بعد أقل من ميلين من قصره الرئاسيّ ومقار الحكومة البرازيليّة.




كلمات متعلقة

الرئيس, البرازيلي, المنتخب, سينقل, سفارة, بلاده, إلى, القدس,

تابعونــا

الوفد الأمني المصري يصل غزة الوفد الأمني المصري يصل غزة 2019-01-31 | 16:15:40

وصل الوفد الامني المصري عصر اليوم الخميس إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون...

عودة 9400 لاجئ سوري منذ فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن عودة 9400 لاجئ سوري منذ فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن 2019-01-31 | 13:22:35

ذكر رئيس مركز الهجرة والجوازات السوري في معبر نصيب-جابر الحدودي العقيد مازن...

البابا: زيارة الإمارات صفحة جديدة في العلاقات بين الأديان البابا: زيارة الإمارات صفحة جديدة في العلاقات بين الأديان 2019-01-31 | 11:35:40

عبر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن سعادته لزيارة دولة الإمارات...

طالبة أوكرانية تتجمد حتى الموت بسبب “أجرة الحافلة” طالبة أوكرانية تتجمد حتى الموت بسبب “أجرة الحافلة” 2019-01-31 | 10:11:19

قالت صحيفة ميرور البريطانية، أن طالبةً بكلية الطب توفيت بعد طردها من حافلةٍ في...

99 قتيلا و 259 مفقودا حصيلة ضحايا انهيار السد في البرازيل 99 قتيلا و 259 مفقودا حصيلة ضحايا انهيار السد في البرازيل 2019-01-31 | 08:09:18

: أعلنت السلطات البرازيلية عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار سد تابع لشركة "Vale SA"...

كيري: ترامب يدير ظهره للدبلوماسية ويجلب العار لأمريكا أمام العالم كيري: ترامب يدير ظهره للدبلوماسية ويجلب العار لأمريكا أمام العالم 2019-01-31 | 06:01:38

انتقد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، السياسة الخارجية للرئيس دونالد...

روحاني:" ايران في اسوأ حالة اقتصادية منذ 40 عاما" روحاني:" ايران في اسوأ حالة اقتصادية منذ 40 عاما" 2019-01-30 | 17:21:05

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده...

الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57 الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57 2019-01-30 | 10:51:45

يصادف اليوم الأربعاء، الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد السابع والخمسون...

بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها 2019-01-30 | 09:52:12

تعاني بلدات إيطالية صغيرة، نقصا كبيرا في السكان، مما دفع السلطات المحلية إلى...

المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته 2019-01-30 | 09:23:12

حظرت محكمة فنزويلا العليا على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة اللاعب مؤنس دبور هداف الدوري السويسري غراسهوبرس الناصرة مهاجم اهداف رعنانا اطلاق نار شاب القدس طعن يهودي مصرع عامل ورشة بناء سقط عليه جسم ثقيل يافا تل ابيب اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام محمود قراعين راس العامود القدس انتقام لوالدي ثار اعتقال القدس الشرطة انفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم نصف طن لحوم ملحمة قرية دبورية غير صالحة للاستهلاك الادمي قرية مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانوناطلاق وابل الرصاص نار شرطة اسعاف كفر قاسم سيارة مشتبهون مجهولون نصري شاهين المسن معليا مجهول يعتدي أرض المكر الشرطة التحقيق عماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة قلنسوة حادث دهس سيارة شاب خطيرة مستشفى شرطة طرق عملية الخليل اصابة جنديين استشهاد شابين مصادر فلسطينية بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشبنفيكابايرن ميونخدوري أبطال أوروبامشاهدة بنفيكا مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مباشرمشا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com