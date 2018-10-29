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مركز التطوير المهني في كلية سخنين لتأهيل المعلمين وكوكبة جديدة من "موجّهي المجموعات"



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ضمن الفعاليات المتعددة والاستكمالات المختلفة التي تقام تحت اشراف مركز التطوير المهني بإدارة الدكتور ياسر عواد في كلية سخنين لتأهيل المعلمين. قام المركز مؤخرا بتخريج الفوج الأول من موجّهي المجموعات والتي تزوّد المنتسب بالعديد من الأدوات والمضامين التي من شأنها ان تعزز قدراته كموجه مجموعات وتمدّه بالتجربة الاكاديمية والمهنية بما يتعلق بالتوجيه والإرشاد ويؤهله بالتالي للاندماج في الحقل المهني.


من الجدير بالذكر ان مركز التطوير المهني في كلية سخنين يشهد اقبال واسع من قبل جمهور المعلمين وعاملي الدولة، فالوحدة تتميّز بدوراتها الرائدة في مجالات عدة، منها: إدارة الحكم المحلي، إدارة مشاريع والعمل ضمن طاقم ودورات أخرى عديدة.


رئيس مركز التطوير المهني الدكتور ياسر عواد، هنأ المتخرجين الجدد ضمن دورة توجيه المجموعات وتحدث عن التأثير الإيجابي الذي يشهده طلاب الاستكمالات عامة مما يعود عليهم بالفائدة والتطور المهني.


البروفيسور محمود خليل، رئيس الكلية شدد على أهمية مواصلة تأهيل مهني لموجهي المجموعات من المجتمع العربي حيث ان هذه المهنة لها أهميه خاصه في كثير من المجالات في التربية والتعليم, الخدمات الاجتماعية, وحدات تطوير الشبيبة وغيرها.


مدير عام الكلية السيد نزيه بدارنة ، حدثنا قائلا: سوف تستمر الكلية بتحضير وتقديم برامج مهنيه جديده تتماشى مع متطلعات وحاجيات المجتمع العربي وقريبا سوف يعلن عن برنامج طلائعي جديد في عالم المهننة في مجال التربيه والتعليم.




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