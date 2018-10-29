ادخل, وافحص, باي, صندوق, ستصوت, غدا, في, الانتخابات,

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نشرت وزارة الداخلية رابط يمكنكم من خلاله فحص امكانية التصويت والمكان ورقم الصندوق وتفاصيل اخرى. بعد ادخال رقم الهوية وتاريخ اصدار بطاقة الهوية

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الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية 2019-01-23 | 12:01:39 شيع الالاف من اهالي باقة الغربية والمنطقة اليوم الاربعاء جثمان الشابة ايه مصاروة...

فتح امكانية التسجيل في جامعة تل ابيب قبل الحصول على شهادة بجروت لطلاب صفوف ال 12 لمواضيع عديدة 2019-01-23 | 14:15:59 افتتحت جامعة تل ابيب التسجيل امام طلاب الثانويات العرب الذين ما لم يستوفوا ولم...

احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة 2019-01-23 | 13:11:40 اقيم في مدينة تل ابيب برنامج وحفل خاص لجمعية فيرايتي لدعم اطفال الجمعية . شارك...

مصرع الطفل حسن عرفات حيادره 4 سنوات من سخنين دهسا 2019-01-23 | 13:03:10 لقي الطفل الطفل حسن عرفات حيادره 4 سنوات من مدينة سخنين , مصرعه ظهر اليوم الاربعاء...

طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة 2019-01-23 | 12:01:16 مازالت الممتلكات العامة في قرية طرعان تتعرض لأعمال الاعتداء والتخريب، حيث قام...

المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي 25 مديرا من المجتمع العربي والبدوي لبحث آفة العنف 2019-01-23 | 11:57:49 إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب 25 مديرا يمثّلون جهاز التّعليم العربي من...

كفرمندا - اصابة خطيرة اثر انقلاب تراكتور بأرض زراعية 2019-01-23 | 11:19:00 اصيب سائق يبلغ من العمر 53 عاما من كفرمندا صباح اليوم الاربعاء بجراح وصفت بالخطيرة...

الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة 2019-01-23 | 05:59:00 قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال...

اتحاد ابناء سخنين يهزم مكابي حيفا ويتأهل لربع نهائي كأس الدولة 2019-01-22 | 22:29:21 حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً مهماً على فريق مكابي حيفا ضمن مسابقة كأس...