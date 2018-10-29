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ادخل وافحص باي صندوق ستصوت غدا في الانتخابات



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نشرت وزارة الداخلية رابط يمكنكم من خلاله فحص امكانية التصويت والمكان ورقم الصندوق وتفاصيل اخرى. بعد ادخال رقم الهوية وتاريخ اصدار بطاقة الهوية 



لمعرفة مكان التصويت: اضغطوا هنا




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