ادخل, وافحص, باي, صندوق, ستصوت, غدا, في, الانتخابات,

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شيع الالاف من اهالي باقة الغربية والمنطقة اليوم الاربعاء جثمان الشابة ايه مصاروة...
افتتحت جامعة تل ابيب التسجيل امام طلاب الثانويات العرب الذين ما لم يستوفوا ولم...
اقيم في مدينة تل ابيب برنامج وحفل خاص لجمعية فيرايتي لدعم اطفال الجمعية . شارك...
لقي الطفل الطفل حسن عرفات حيادره 4 سنوات من مدينة سخنين , مصرعه ظهر اليوم الاربعاء...
مازالت الممتلكات العامة في قرية طرعان تتعرض لأعمال الاعتداء والتخريب، حيث قام...
إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب 25 مديرا يمثّلون جهاز التّعليم العربي من...
اصيب سائق يبلغ من العمر 53 عاما من كفرمندا صباح اليوم الاربعاء بجراح وصفت بالخطيرة...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً مهماً على فريق مكابي حيفا ضمن مسابقة كأس...
صادق أعضاء مجلس محلي الرينة يوم السبت الماضي باغلبية الأعضاء على ميزانية عام ...