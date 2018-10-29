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فيديو وصور - ميري ريغيف تتجول داخل مسجد الشيخ زايد في ابو ظبي وهي ترتدي الزي التقليدي وتتحدث العبرية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



خلال زيارتها لابو ظبي، دعا مسؤولون اماراتيون وزيرة الثقافة والرياضة الاسرائيلية ميري ريجيف لزيارة رسمية لمسجد الشيخ زايد والذي يعتبر المكان الأكثر أهمية في البلاد التي تتم دعوة قادة العالم لزيارته.



وتتواجد ريغيف رفقة فريق اسرائيلي يشارك في بطولة للجودو ، حيث لاقت تلك المشاركة معارضة شعبية عربية.

والوزير ريغيف هي أول شخصية إسرائيلية كبيرة توقع على سجل الزوار في المسجد، واختارت أن تفعل ذلك باللغة العبرية وهي ترتدي الزي التقليدي.


يُعد جامع الشيخ زايد الكبير أحد أكبر المساجد في العالم ومن أضخم الأعمال المعمارية التي تمزج بين مختلف مدارس العمارة الإسلامية. يتميز الجامع بعدد كبير من القباب تصل إلى 82 قبة، وأكثر من 1000 عمود.




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