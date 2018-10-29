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حوالي عشرة آلاف شخص أصيبوا في حوادث الطرق في الشتاء الماضي



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في نهاية الأسبوع, انتقلت دولة إسرائيل للعمل بالتوقيت الشتوي , مع حلول الظلام في وقت مبكر ومعها الأمطار التي تحوّل الطرق الى أجزاء وضباب , بما فيها تجمعات المياه الضخمة في الطرق المظلمة طوال اليوم التي تميز الموسم البارد خلال السنة. وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء, يشير الى  أن العام الماضي (نوفمبر / تشرين الثاني 2017 إلى مارس / آذار 2018) , أصيب 9,334 شخصاً في حوادث الطرق.


وتشير البيانات أيضا إلى أنه خلال هذه الأشهر قتل 136 شخصا في حوادث الطرق وأصيب 869 بجروح خطيرة. هذا يعني أنه خلال أشهر الشتاء الخمسة من العام الماضي كل يوم تقريبا , قتل شخص في حادث سيارة. أكثر من نصف المصابين في الشتاء الماضي , أصيب 5,524 شخصا في المنطقة الحضرية . 59 قُتلوا في المدن والبلدات , وأصيب 540 بجروح خطيرة.


إيريز كيتا , مدير عام جمعية أور ياروك يقول : "في فصل الشتاء يجب على جميع الجهات المعنية القيام باستعدادات خاصة على الطرق . يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق زيادة الوعي العام بشأن مخاطر الطرق بسبب الظروف الجوية المتغيرة وزيادة الوعي ونشر التوعية حول القيادة المناسبة في الشتاء . ويجب تشجيع السائقين على تجهيز سياراتهم لموسم البرد والأمطار , والطرق الناعمة وتراكم المياه في الأماكن المخصصة. وفي الوقت نفسه , يجب على رؤساء السلطات المحلية الاستثمار في تحسين البنى التحتية على طرق المدن , وتنظيف قنوات تصريف المياه , وإصلاح الحفر  على الطرق والعيوب التي تتكرر كل عام , وعدم انتظار الفيضانات أو انهيار البنى التحتية . بالإضافة الى تضافر الجهود والقوى من قبل جميع الأطراف , وبهذا يمكننا الحد من الإصابة بحوادث الطرق خلال أشهر الشتاء ".


     ●    في سحنين , في شتاء 2017 - 2018 , أصيب 42 شخصًا في حوادث الطرق , إصابة أحدهم بجروح خطيرة .


·        في يركا , في شتاء  2017 - 2018 , أصيب 34 شخصا في حوادث الطرق , إصابة أحدهم بجروح خطيرة .


·        في شفاعمر , في شتاء عام 2017 - 2018 , أصيب 34 شخصا في حوادث الطرق , ثلاثة منهم أصيبوا بجروح خطيرة .


·        ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮة , ﻓﻲ ﺷﺘﺎء ﻋﺎم 2017 - 2018 , أﺻﻴﺐ 32 ﺷﺨﺼﺎً ﻓﻲ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق , أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﺻﻴﺒﻮا بجروح خطيرة .


كيفية القيادة في فصل الشتاء :


في فصل الشتاء , يجب عليك ملاءمة طريقة القيادة مع ظروف الطريق المتغيرة . لا سيما الطريق الرطب , مسافة التوقف الطويلة , بما في ذلك ساعات الظلام الطويلة , وامتلاء الطرق بخليط من الماء , الزيت والغبار , وتدمر قبضة الإطارات على الطريق. من أجل زيادة السلامة على الطرق حتى في أيام الشتاء الممطرة ، يوصى بالقواعد التالية :


قم بإعداد السيارة :  في بداية فصل الشتاء , يجب عليك إجراء فحص للسيارة في المرائب  المعتمدة المسموح بها , وبعضها يقدم فحصا مجانيًا في الشتاء . تأكد من أن البطارية والأضواء والفرامل سليمة وجاهزة للسفر تحت المطر والطين .


السفر ببطء : يجب تخفيض سرعة السفر بما لا يقل عن 10 كم / ساعة ويجب زيادة المسافة من المركبات الموجودة أمامك.


السماح بدخول الهواء : يُنصح  بترك فتحة في النافذة مفتوحة لدخول الهواء النقي ومنع البخار والتعب .


تخطيط الطريق وارتداء اللباس المناسب :  فمن المستحسن تخطيط الطريق واللباس وارتداء الملابس الخفيفة بدلا من الثقيلة والمرهقة .

مراقبة الرؤية : من المهم إبقاء الأضواء على الطرق بين المدن مضاءة ليلًا ونهارًا لأن ظروف الطقس في فصل الشتاء تجعل من الصعب رؤيتها .

مصابيح الضباب : في الأيام التي يكون فيها الضباب من المهم الاهتمام بإضاءة المصابيح في جميع ساعات النهار.

·        سلامة الإطارات : يجب التأكد من أن إطارات السيارة سليمة وليست متهالكة أو جافة وأن ضغط الهواء سليم .


·        سلامة ماسحات الزجاج::  يجب التأكد من أن ماسحات الزجاج ليست جافة وأن هناك مياه في حاوية الممسحات.


·         رؤية المشاة : يُنصح المشاة بارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون واستخدام عاكسات ضوئية , قدر الإمكان ,  بحيث يكون من السهل على السائقين  ملاحظتهم .




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