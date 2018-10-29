خطة, إسرائيلية, لمد, سكك, حديدية, مع, دول, الخليج,

يتوجه وزير المواصالات يسرائيل كاتس في الأسبوع القادم إلى مسقط تلبية لدعوة من نظيره العُماني الدكتور أحمد الفُطيسي، للمشاركة في مؤتمر دولي لشؤون المواصالات.

وسيعرض الوزير كاتس خلال المؤتمر خطة لمد سكك حديدية تربط بين إسرائيل ومنطقة الخليج.ويذكر ان هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير إسرائيلي في مؤتمر دولي بعمان،