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رفع أسعار المياه للاستهلاك المنزلي بنسبة 3.25%



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 

أعلنت سلطة المياه، عن نيّتها رفع تسعيرة المياه مع بداية العام 2019 بنسبة 3.25% بالمعدّل.

وهذا هو الارتفاع الثاني في تسعيرة المياه المخصصة للاستهلاك المنزلي، في الأشهر الاخيرة، اذ تم رفع التسعيرة في شهر 07-2018 بمقدار 1%.
 
وسيصل سعر الكوب للعائلة حتّى 7 كوب في الشهر الى 6.82 شيكل بدل 6.608 شيكل اليوم . وسيصل المبلغ على كل كوب اضافي فوق الـ 7 كوب الى 12.85 شيكل بدل 12.443 شيكل اليوم .





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