رفع, أسعار, المياه, للاستهلاك, المنزلي, بنسبة, 3.25%,

أعلنت سلطة المياه، عن نيّتها رفع تسعيرة المياه مع بداية العام 2019 بنسبة 3.25% بالمعدّل.وهذا هو الارتفاع الثاني في تسعيرة المياه المخصصة للاستهلاك المنزلي، في الأشهر الاخيرة، اذ تم رفع التسعيرة في شهر 07-2018 بمقدار 1%.وسيصل سعر الكوب للعائلة حتّى 7 كوب في الشهر الى 6.82 شيكل بدل 6.608 شيكل اليوم . وسيصل المبلغ على كل كوب اضافي فوق الـ 7 كوب الى 12.85 شيكل بدل 12.443 شيكل اليوم .