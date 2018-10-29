انخفاض, على, اسعار, الوقود, في, البلاد,

تسجّل أسعار الوقود في البلاد انخفاضًا، بداية شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، بـ11 أغورة للتر. ووفقًا للتقارير الواردة فإنّ السعر الأقصى للتر بنزين 95 اوكتان خالي من الرصاص في محطات الوقود بالخدمة الشخصية سيصل إلى 6.48 شيكل (يشمل ضريبة القيمة المضافة).وذكرت أحدث التقارير أنّ زيادة السعر في محطات الوقود مع خدمة ستكون 21 أغورة (يشمل ضريبة القيمة المضافة)، دون تغيير يذكر عن شهر أكتوبر/تشرين أول الحالي.