بعد الهزيمة النكراء - لوبيتيجي يودع لاعبي ريال مدريد

اقترب صدور قرار إقالة جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، من منصبه على خلفية الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها أمام برشلونة اليوم الأحد بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" بأن المدرب الإسباني ودع اللاعبين بعد انتهاء المباراة في غرفة خلع الملابس، وقام بشكرهم على الفترة التي تولى فيها قيادة الميرنجي لمدة 4 أشهر ونصف.وأقدم لوبيتيجي على ذلك في ظل اتجاه الإدارة لإقالته بسبب سوء النتائج خاصة بعد مباراة اليوم.وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن واحد من سانتياجو سولاي مدرب الكاستيا، أو أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق سيتولى المهمة خلفًا للوبيتيجي