شيرين, عبد, الوهاب, تحقق, رقماً, قياسياً, .., ما, هو؟,

حقق ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد "نساي" رقماً قياسياً في نسبة المشاهدة على موقع الفيديوات "يوتيوب" بعد أربعة أيام فقط من إذاعته، حيث حقق أكثر من 28 مليون مشاهدة من خلال التقنية الجديدة التي أطلقها "غوغل" على موقع "يوتيوب" والمعروفة باسم "يوتيوب بريميير".

وحصلت الأغنية الرئيسية للألبوم "نساي" على أكثر من 15 مليون مشاهدة، في حين حققت أغنية "تاج راسك" 3 ملايين مشاهدة في ثلاثة أيام فقط، وكان نصيب أغنية "كدابين" مليوني مشاهدة، وتفاوتت باقي الأغنيات بين مليون ونصف المليون مشاهدة.ويضم ألبوم شيرين 12 أغنية وهي: "حبة جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، "ضعفي"، "بيصعب عليا"، "تاج رأسك"، "ياريتها جت"، "طيبة وجدعة"، "لواني، "كلام عينيه"، "نساي".