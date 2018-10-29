الأمير, هاري, وزوجته, ينجوان, من, الموت, بحادث, طائرة,

وقرر كابتن الطائرة نايغل روسر، في اللحظات الأخيرة التراجع عن الهبوط والتحليق مرة أخرى، بحسب مقطع مصور نشرته هيئة الإذاعة البريطانية.وقال الطيار روسر ممازحا الركاب: ستحصلون على فرصة أخرى لرؤية المنظر الرائع للميناء، وهبطت الطائرة بأمان وسلام تام.وكتب الصحفي، أوميد سكوبي، في وقت الكشف عن الحادثة: لقد أفشلت طائرتنا هبوطها، ولكن كابتن الطائرة أوضح أن هناك طائرة أخرى على المدرج تسير ببطء شديد.

تفاجأ كابتن طائرة كانت تقل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، بوجود طائرة أخرى كانت على مدرج مطار سيدني أثناء عملية الهبوط.

تابعونــا

جديد واتساب.. القفل بالبصمة 2019-01-15 | 14:55:45 ذكرت تقارير صحفية، الاثنين، أن تطبيق التواصل الفوري "واتساب" يعمل على تطوير ميزة...

جليد القارة المتجمدة الجنوبية يذوب بوتيرة لم يسبق لها مثيل 2019-01-15 | 14:50:56 حذّر فريق من العلماء الاثنين من أن ذوبان الجليد في القارة المتجمدة الجنوبية يجري...

عالمة أحياء تفقد حياتها بين فكي تمساح 2019-01-15 | 13:01:49 بينما كانت تلقي له الطعام في المختبر الذي تعمل به، قام تمساح ضخم بطول 17 قدما بسحب...

"كاديلاك" تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى! 2019-01-15 | 11:57:02 نشرت شركة "Cadillac" لصناعة السيارات الصور الأولى لسيارة المستقبل الكهربائية الجديدة...

مطعم في دبي يفرض غرامة على من لا يأكل طعامه بالكامل! 2019-01-15 | 10:44:33 ظهر مطعم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يغرم رواده ممن لا يأكلون كل الطعام...

هذا هو موعد الإعلان عن هاتف "غالاكسي إس 10" 2019-01-15 | 08:19:32 أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم ، عن حدثها السنوي المقبل، الذي من...

مصر قاب قوسين من العثور على قبر كليوباترا 2019-01-14 | 14:50:24 قال عالم الآثار المصري ووزير آثارها السابق زاهي حواس، إنه بات قريبا من معرفة مكان...

الأتراك هم أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي 2019-01-14 | 08:21:50 كشفت معطيات أن المواطن التركي يستهلك نحو 1300 كوب من الشاي سنويا، وقد أفاد تقرير...

جدل عالمي بشأن "مرض" ألعاب الفيديو 2019-01-13 | 12:37:25 تأسر ألعاب الفيديو الألباب لكن هل تنم ممارستها بإفراط عن حالة مرضية؟.. يحاول صناع...