تحطّم, طائرة, ركاب, اندونيسية, على, متنها, 188, شخصاً,

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عبر قيادات وأبناء الجالية الفلسطينية في أميركا عن فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه...
أظهرت نتائج استطلاع أجري في فرنسا، أن ثلاثة أرباع الشعب، ليس سعيدا بالطريقة التي...
دخلت النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب عن ولاية ميشيغان...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 60 عاماً...
وجهت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة رسالة لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات،...
عقدت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض جلسة اليوم الخميس للمدانين من قبل النيابة...
أعلن النائب العام السعودي عقد الجلسة الأولى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، الخميس،...
أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين اليوم الخميس، بأن أكثر من...
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة خسرت سوريا منذ وقت...
أكدت مصادر من أسرة السادات وفاة كاميليا ابنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن...