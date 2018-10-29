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معروف زميرو ينسحب من الترشح لرئاسة بلدية قلنسوة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعلن معروف زميرو انسحابه رسميا من المنافسة على رئاسة المجلس البلدي في قلنيوة .


وجاء في بيان اعلان الانسحاب :" انا الموقع ادناه خادمكم المتفاني بحبكم وبحب بلده معروف عبد الرحيم زميرو أعلن وبمرارة، جهرا وعلانية، عن انسحابي من الترشح لرئاسة بلدية قلنسوة وذلك بناء ونتيجة للاعتداء الآثم على حرمة بيتي وأملاكي، فأنا بين خيارين صعبين فإما ان اسحب الخيط الرفيع الذي يحول بين العيش بطمأنينة وسكينة صحبة بأفراد أسرتي او أسير قدما واستمر في ترشحي الأمر الذي يكون محفوفا بالمخاطر في ظل ما يدور من عنف واجرام.

انسحابي ليس جبنا او هروبا من المسؤولية لكن حرصا مني على أمن بيتي وسلامته وعلى أمن افراد أسرتي..وحفاظا على أمن هذا البلد الطيب بأهله وحرصا على النسيج الاجتماعي من التمزق، اخترت خيار الانسحاب رغم مرارته وصعوبته وقساوته علي وعلى من أيدني وناصرني.


الله يشهد على نيتي التي كانت من اجل خدمة هذا البلد ورفعة شأنه، فسيرتي الذاتية شاهد أمين على وفائي وإخلاصي وتضحياتي.


لمن يعتبر انسحابي انتصارا للعنف وللمجرمين أشير ان لو كنت في موقفي الحالي لكنت اتخذت نفس القرار الذي اتخذته.


اتقدم بعظيم الامتنان وجزيل الشكر والعرفان لكل أعضاء قوائم التحالف ومن ازرني وأيدني ودعمني وقدم لي المساعدة واتقدم باعتذاري الشديد لأفراد عائلتي الموسعة وللذين واكبوا مسيرتي وتأملوا بشخصي خيرا لأكون رئيسا لبلدهم ولكني كلي ثقة بان تتفهموا موقفي وتتقبلوا خياري واناشدكم بتجنب الفتن والفساد والتحلي بالصبر والمحافظة على بلدنا آمنة ومطمئنة...




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