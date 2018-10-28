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الطريقة التي يمكنك من خلالها العثور على هاتفك الضائع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عندما يكون هاتفك على الوضع الصامت، وتفقده في المنزل أو في أي مكان آخر، يصبح من الصعب العثور عليه، لأن الاتصال به حينها لن يدل على مكانه.يعاني كثيرون من هذه المشكلة، خاصة عند وجود أطفال في المنزل. يختفي الهاتف ولا يظهر له أثر، ويستغرق البحث طويلا ليتم العثور عليه في المطبخ أو داخل الأريكة أو في خزانة الملابس أو غير ذلك.


وهناك حل تقني بسيط للعثور على أي جهاز ضائع يعمل بنظام أندرويد أو iOS عبر تشغيل صوت متكرر على الجهاز يدل على مكانه حتى لو كان مضبوطا على وضعية الصامت Silent Mode.
أبل

إذا كنت من مستخدمي أجهزة أبل التي تعمل بنظام iOS سواء كان ذلك آيفون أم آيباد، يمكنك الدخول عبر جهاز الكمبيوتر إلى موقع me.com، ثم تسجيل الدخول بحساب Apple ID، وهو نفس الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر App Store.بعد تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، يظهر في الأسفل زر العثور على آيفون Find My iPhone، وعند الضغط عليه يبحث الموقع عن الهاتف ويحدد موقعه على الخريطة على شكل نقطة خضراء.

قم بالضغط على النقطة الخضراء، واختر زر تشغيل صوت Play Sound. وعندها ستسمع صوت طنين متكرر صادر من الهاتف المفقود يدلك على مكانه.أندرويد

بالنسبة لمستخدمي أجهزة أندرويد سواء من سامسونغ أو هواوي أو غيرها، لا يختلف الأمر كثيرا. فقط عليك الدخول إلى موقع https://www.google.com/android/find الخاص بشركة غوغل.

عندها يجب تسجيل الدخول بحساب Gmail المستخدم على الجهاز نفسه، أي ذلك الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر Google Play.عند تسجيل الدخول يتم البحث عن الجهاز، ويعرض الموقع مكانه بشكل دقيق على الخريطة، ويظهر على يسار صفحة الموقع خيار Play Sound الذي يشغل صوتا يدل على مكان الجهاز عند الضغط عليه.

ولايحتاج هذا الخيار لأن يكون الجهاز متصلا بالإنترنت، سواء عبر شبكات واي فاي أو عبر باقات البيانات، وفي حال كان الجهاز غير متصل بالإنترنت أو توقف عن العمل لسبب ما، فإن عليك البحث بشكل يدوي.. وحظا موفقا في العثور عليه.
الطريقة التي يمكنك من خلالها العثور على هاتفك الضائع




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