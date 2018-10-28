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أمريكا قلقة من النشاطات الإسرائيلية ضد ايران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية عن مسؤولين عسكريين في الجيش الأمريكي أعربوا عن تخوفاتهم من أن دعم البيت الأبيض للنشاطات الإسرائيلية ضد ايران في سوريا يمكن ان يمس بالجنود الأمريكيين.


وقال المسؤولون انه من الممكن ان تعتقد ايران بان الولايات المتحدة مسؤولة عن جزء من الهجمات ضد تنظيمات تعمل تحت حمايتها، ويمكنها ان تهاجم جنودا لها يتمركزون في العراق وسوريا.

احد المصادر قال للصحيفة ان القضية "تثير قلقنا اكثر فأكثر".

وكانت إسرائيل قد هاجمت سوريا اكثر من 200 مرة في الـ18 أشهر الأخيرة.

واوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية شون روبرتسون، بان الولايات المتحدة تؤمن في حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وقال ان "النشاطات الإسرائيلية مستقلة".وذكرت الصحيفة بان مسؤولين في الجيش الأمريكي متخوفون من ان ايران تؤمن بان إسرائيل تهاجم في سوريا بمساعدة الاستخبارات الامريكية التي تنقل اليها المعلومات مباشرة، وان الامر سيؤدي بان يقوم الإيرانيون بمهاجمة جنودا أمريكيين في الشرق الأوسط.

وعبر احد المسؤولين وفقا للتقرير عن مخاوفه هذه أمام إسرائيل والحكومة في العراق.

وذكرت الصحيفة ان مسؤولين إسرائيليين رفضوا التطرق الى الموضوع.

الصحيفة قالت إن المسؤولين الذين تحدثوا مع الصحيفة أضافوا بأن مخاوفهم ليس من المتوقع ان تحظى على أولوية بالنسبة للإدارة الامريكية بسبب العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والبيت الأبيض.

وايد مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون إسرائيل خلال زيارته اليها في آب /أغسطس إسرائيل وقال في مقابلة بأن الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين لا يمكنه تحقيق انسحاب القوات الإيرانية من سوريا في إشارة الى الهجمات المنسوبة الى إسرائيل في سوريا.

وقال بولتون :"في كل مرة جلبت فيها ايران صواريخ او سلاح يشكل تهديدا الى سوريا في الأشهر الأخيرة- إسرائيل قامت بضربها".

وتابع بولتون :"نحن نؤمن ان الحديث يدور عن دفاع عن النفس لإسرائيل، نحن أيضا هاجمنا سوريا مرتين بعد ان استخدم الأسد السلاح الكيميائي. نحن نخشى بان يستخدم الأسد مجددا السلاح الكيميائي. نحن نأمل بأن هجماتنا ستقنعه بان لا يقوم بهذا مجددا. ان استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي- سنرد بحزم".
أمريكا قلقة من النشاطات الإسرائيلية ضد ايران




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