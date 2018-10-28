الألاف, في, المهرجان, الاختتامي, لقائمة, البطوف, عرابة,

بمشاركة واسعة من اهالي عرابة من الرجال والنساء افتتح المهرجان الانتخابي لقائمة البطوف عرابة برئاسة الدكتور احمد نصار في شارع الخلة الحي الشرقي لعرابة.

تولى عرافته وسيم قراقره وفاطمة ابو سلمان كناعنه وافتتح المهرجان بالنشيد الوطني الفلسطيني وكانت الكلمة الاولى لمحمد كناعنه عضو حركة ابناء البلد وللمرشح الثالث في القائمة الدكتور سميح نصار وكلمة للمرشح الثاني المحامي بلال نعامنه وكانت كلمة للمرشح الاول سهيل حسين واختتم المهرجان بكلمة لمرشح الرئاسة الدكتور احمد نصار جيث جاء في كلمته : اتمنى ان تستمر اجواء المحبة والهدوء في عرابة لاننا نتنافس على تقديم افضل الخدمات لاهلنا الكرام في عرابة مرشحوا الرئاسة والعضوية,عملنا خلال العشر سنوات الماضي من خلال عضويتنا في البلدية في الائتلاف والمعارضة وصوتنا دائما على ما يخدم اهلنا وعارضنا عندما ارتاينا ذلك حرصا على مصلحة عرابة السلم الاهلي اهم من الانتخابات..