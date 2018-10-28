لمن, قالت, ياسمين, الخطيب:, “الله, يخرب, بيته”,

تبرأت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، من كتابة تغريدتها المثيرة التي جاء فيها أن عباس العقاد هو عميد الأدب العربي، وأن اليوم يوافق ذكرى وفاته عقب سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ياسمين الخطيب تغريدة على “تويتر”: “والله ما كتبت عباس العقاد ولا روكسي.. الأدمن حب يوجب مع معايا علقني في الشارع.. الله يخرب بيته.. بس يُشكر أنه جاب الزملكاوي الجميل محمد هنيدي لحد ناصية التسعين”، مضيفة: “ما كتبتش حاجة وربنا.. بس أول مرة التحفيل يطلع حلو”.وكانت ياسمين كتبت تغريدة سابقة قالت فيها: “اليوم يوافق ذكرى رحيل عميد الأدب العربي الأستاذ عباس العقاد.. ابن مصر الذي لا يعلم عنه اليوم غالبية أهلها، سوى أنه شارع رئيسي بحي مدينة نصر!”.ما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبينهم الفنان محمد هنيدي للسخرية من التغريدة، فقال هنيدي: “ومننساش طبعا أنه خد جايزة نوبل في الأدب”.