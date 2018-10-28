3, طرق, بسيطة, جداً, لتجنب, السرطان,

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حذر بعض العلماء، في دراسة أجريت حديثا، ونشرت في "Nature Microbiology"، من تناول الأرز...
ذكرت دراسة جديدة أن الذين يقعون في الحب ويستقرون في العشرينات من العمر ينامون...
توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يستخدمن المنتجات المنزلية...
توصلت دراسة مثيرة للجدل إلى أن تاريخ تدخين الماريغوانا (الحشيش)، ولو لمرة واحدة،...
كثيرة هي المبادرات الشخصية أو القومية التي يتم تبنيها لإبعاد الناس عن التدخين،...
وجدت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يستيقظون باكرا أقل عرضة لمشكلات الصحة...
"معصرة نبيذ سيچال" تطرح بمناسبة Valentines Day: نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف...
أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن زيادة كمية الفواكه والخضروات التي يتناولها...
توصل علماء من جامعة هارفرد الأمريكية لنتائج تبين أن النساء أكثر عرضة من الرجال...
توصلت دراسة حديثة إلى أن الضحك هو أفضل دواء لجراحة الدماغ لأنه يساعد المريض على...