3, طرق, بسيطة, جداً, لتجنب, السرطان,

مازال #سرطان_القولون هو المرض الأكثر انتشارا بين أمراض السرطانات والحاصد لأرواح الملايين في العالم سنويا، لكن الوقاية من هذا المرض اللعين لا يحتاج سوى لثلاث طرق بسيطة جدا.

وتقول الدكتورة #دعاء_زكريا الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري التغذية العلاجية، إن 10% من حالات الإصابة بالسرطان تقف وراءها الجينات المعطوبة أو الاستعداد الوراثي، بينما 90% من الأسباب الحقيقية ترجع لأسلوب الحياة غير الصحي، والنظام الغذائي الخاطئ.وتضيف أن سرطان القولون كواحد من أكثر السرطانات انتشارا على مستوى العالم يعد مرضا يمكن الوقاية منه في معظم الحالات، يكفى مثلا أن نذكر أن اللحوم المصنعة مثل "البرجر" و"السوسيس" و"الناجتس" و"الهوت دوج" ثبت أنها من العوامل المسببة للمرض، مشيرة إلى ما تحتويه من مواد حافظة ضارة يمكن أن تُحدث تغييرات في الحامض النووي لجسم الإنسان، وتؤدي إلى طفرة لنمو الخلايا السرطانية.وتجيب قائلة إنه يجب الحصول على غذاء قليل ومنخفض من اللحوم الحيوانية، وتجنب اللحوم المصنعة، كما يجب تناول غذاء عالي المحتوى من الألياف، وذلك من خلال الحبوب الكاملة كالقمح والبرغل والبليلة والفريك إلى جانب الخضراوات.وتحث الاستشارية على زيادة النشاط الحركي وبما لا يقل عن 150 دقيقة من المجهود البدني بحد أدنى، لأن حركة الجسم تؤدي لزيادة حركة الأمعاء وبالتالي تجنب الإمساك المزمن الذي يشكل واحدا من عوامل الخطورة والإصابة بهذا المرض.وتؤكد أن ممارسة الرياضة وزيادة النشاط الحركي يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الوزن الطبيعي، وتجنب السمنة التي ثبت أنها من الأسباب المؤدية للإصابة بالعديد من السرطانات عموما.