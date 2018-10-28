تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 08:55:53 لبنان: "نجينا بأعجوبة" من كارثة انسانية |  2018-12-27 08:55:15 دمشق: العدوان الإسرائيلي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية والحرب الإرهابية |  2018-12-27 08:51:12 بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة |  2018-12-27 08:49:59 ترامب يسافر بطائرة مطفأة الأضواء و"حزين" لدخول العراق سرا |  2018-12-27 08:45:07 الناصرة - اغلاق مفرق البيج في الناصرة بعد ان غمرته مياه الامطار والشرطة تنظم حركة السير من الاتجاهين |  2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدير برشلونة: توقعنا مباراة معقدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثنى جيليرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة، على لاعبي البلوجرانا، بعد الفوز الكبير أمام ريال مدريد، بنتيجة (5-1)، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو.


وقال اَمور، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "كنا نتوقع مباراة معقدة.. الفوز بثلاث مباريات على التوالي يمنحنا الكثير من الثقة، نحن متحدون كفريق".

وأضاف: "سواريز سجل ثلاثة أهداف، وكان رائعًا في المباراة، مع الكثير من القتال".

وتمكن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، من إحراز ثلاثية، بينما تكفل فيليب كوتينيو وأرتورو فيدال بالهدفين الآخرين، فيما سجل مارسيلو هدف ريال مدريد الوحيد.
مدير برشلونة: توقعنا مباراة معقدة




كلمات متعلقة

مدير, برشلونة:, توقعنا, مباراة, معقدة,

تابعونــا

رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط 2018-12-27 | 09:11:08

أنقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة أولى هذا الموسم...

رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود 2018-12-27 | 08:49:24

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، إن ليونيل ميسي لم يرحل قط...

صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل 2018-12-26 | 23:41:15

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات حادة بعد فوز فريقه على نيوكاسل (4-0) اليوم...

مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت 2018-12-26 | 17:31:19

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قرر صرف النظر عن التعاقد مع ماتياس دي...

لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار 2018-12-26 | 15:50:26

كشف لاعب خط وسط فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الدولي البرازيلي...

رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط 2018-12-26 | 15:00:42

أكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مستواه لا زال يتطور...

مدرب ليفربول: لو سمعت هذا السؤال.. سأحطم الميكروفون مدرب ليفربول: لو سمعت هذا السؤال.. سأحطم الميكروفون 2018-12-26 | 13:55:12

حث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لاعبي فريقه على "الاستمتاع" بالسباق الذي يخوضونه في...

مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا 2018-12-26 | 12:50:43

أبهر الفرنسي، كيليان مبابي، العالم من خلال أدائه في مونديال روسيا الصيف الماضي،...

رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا".. والبديل جاهز رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا".. والبديل جاهز 2018-12-26 | 11:45:44

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان يقترب من...

راموس أول الراحلين عن الريال في حال عودة مورينيو راموس أول الراحلين عن الريال في حال عودة مورينيو 2018-12-26 | 10:40:21

كشفت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية أن القائد سيرجيو راموس سيكون أول الراحلين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حيفا حادث طرق شديرون هنسي شارع شاحنة سيارة خطيرة اصابة طمرة هدم بيت عمر ياسين الشرطة قوات كبيرة أفعى سامة حيفا كرسي الحمام امرأة صائد افاعي طولها متر داخل بيت منير نبواني جولس رئيس مجلس محلي سلمان عامر قتل لائحة اتهام محكمة مركزية شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش جبل المكبر طعن اطلاق نار قتل 3 يهود مواطنين حافلة ارمون هنتسيف مغني عربي حيفا اودي سيارة فنان احتراق بيت شبهات اضرام النار زهير فرنسيسالحاج رياض ابو حسين رمانه فريضة الحج وفاة قرية رمانة ظاهرة التسول مشتبهين منطقة الناصرة الشرطة اصابة مصرع بالغة شاب تعرض للدهس حي الفاخورة الناصرة مدينة اسعاف شرطة حادث اندلاع حريق مطعم بن غوريون اخلاء مسافرين اضرار دون اصابات مطار اسعاف اطفاء مصرع عامل عربي بئر مصعد سقط ورشة بناء حيفا قاسم ابو راس الشيخ رائد صلاح يحذر تركيب كاميرات مراقبة المسجد الاقصى المبارك القدس نظرة للمقعد الخلفي سيارة تمنع وقوع كارثة طواقم الاسعاف حر أجواء خماسينية ماجد عامر رئيس مجلس حرفيش يستقيل من منصبه ادارة انتخابات اسباب شخصية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com