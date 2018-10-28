اصابة, خطيرة, في, حادث, دهس, على, مفرق, عيلبون,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 20 عاما اصيب بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس على مفرق عيلبون .

طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقامت بنقل الشاب الى مستشفى بوريا لتلقي العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .