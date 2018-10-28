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اصابة خطيرة في حادث دهس على مفرق عيلبون



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 20 عاما اصيب بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس على مفرق عيلبون .


طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقامت بنقل الشاب الى مستشفى بوريا لتلقي العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة في حادث دهس على مفرق عيلبون




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