تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 22:55:10 تعزيزات عسكرية اسرائيلية على مدخلي الخليل الشمالي والجنوبي |  2018-12-23 22:48:48 مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع |  2018-12-23 20:02:01 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط |  2018-12-23 19:27:46 رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر |  2018-12-23 18:46:55 تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار |  2018-12-23 18:44:51 جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية |  2018-12-23 18:41:20 المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول |  2018-12-23 18:37:30 نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية |  2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شهيدين باستهداف قرب السياج مع قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استهدفت الطائرات الاسرائيلية المسيرة مجموعة من المواطنين قرب السياج الامني شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.


ونقلت مصادر اعلامية فلسطينية عن شهود عيان ان طائرة اطلقت صاروخا واحدا قرب مجموعة من الشباب الذين وصلوا للمنطقة ضمن وحدة الارباك الليلي.

ووصلت عدة سيارات من الاسعاف للمكان بعد ورود انباء عن اصابات الا ان جيش الاحتلال يمنعها من التقدم.

وأعلنت اسرائيل انه استهدفت مجموعة من ثلاثة فلسطينيين كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة قرب السياج الامني ما ادى الى استشهاد اثنين منهم.

شهيدين باستهداف قرب السياج مع قطاع غزة




كلمات متعلقة

شهيدين, باستهداف, قرب, السياج, مع, قطاع, غزة,

تابعونــا

مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع 2018-12-23 | 22:48:48

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أنها تلقت بلاغ عن شجار وطعن في مدينة...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط 2018-12-23 | 20:02:01

وقع مساء اليوم الاحد شجار عنيف بين عائلتين في حارة 26 بمدينة رهط , مما ادى الى اصابة...

رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر 2018-12-23 | 19:27:46

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"في تاريخ 16.12.18 حوالي الساعة 08:00 صباحاً...

تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار 2018-12-23 | 18:46:55

تم صباح اليوم الاحد تقديم تصريح مدعي عام ضد شاب من مدينة ام الفحم يبلغ من العمر 20...

جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية 2018-12-23 | 18:44:51

تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا بالتماس لشطب قانون أساس...

المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول 2018-12-23 | 18:41:20

قامت المدرسة الثانوية الشاملة في مدينة كفر قاسم بعد ظهر اليوم الأحد 23-12-2018 بدعوة...

نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية 2018-12-23 | 18:37:30

قال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم في فعالية...

النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب 2018-12-23 | 15:00:14

زار يوم السبت الماضي النائب أكرم حسون قرية شعب وحل ضيفا على المجلس المحلي حيث كان...

هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة 2018-12-23 | 13:50:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان يوم غد الاثنين سيتم اغلاق شوارع...

إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين 2018-12-23 | 13:17:53

بكل فخر واعتزاز كرّمت إدارة مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة، طلّابها المتفوّقين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ضبط 600 دولار مزيفة المركز حولون الشرطة اوراق مداهمة بيت مراد صح عرابة مولودهما الاول محمد بعد 15 عاما انتظار زرق الله يمه زيمر قرية مدرسة تخريج احتفال طلاب الفوج الاربعين الثالث 43 مدرسة كلية صفد شعارات عنصرية معادية للعرب الطلاب الشرطة تحق مجهولون شجار مفرقعات كفر مندا انتشار شرطة قوات منعا تجدد بلدة قرية أرسلان محمد ابو خاطر وفاة طفل كفرقرع جلجولية افعى على الشرطي اطلاق نار سيارات بيت قنبلة قنبلتان هلع صوت قرية اعتقال شاب مشتبه يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودمجلس محلي كفر مندا ندوة قضايا سكتم خارطة هيكلية حول تنظيم بث مباشر :أستون فيلا و تشيلسيحوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلادأنيس مشيعل أبو الجميل شفاعمرو وفاة شفاعمرو ظروف تراجيدية اصابة مسن تعرض حادث دهس منطقة الخانوق مدينة الناصرة مستشفى رمبام شرطة سيارةالثانوية اشلاملة كعبية طباش حجاجرة الفوج الثامن احتفال تخريج طلاب المدرسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com