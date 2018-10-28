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انخفاض على اسعار الوقود الشهر المقبل



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تنخفض  أسعار الوقود مطلع شهر نوفمبر المقبل بنسبة1.5% ليبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان في التعبئة الذاتية 6.48 ش.ج.
انخفاض على اسعار الوقود الشهر المقبل




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