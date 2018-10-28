انخفاض, على, اسعار, الوقود, الشهر, المقبل,

تنخفض أسعار الوقود مطلع شهر نوفمبر المقبل بنسبة1.5% ليبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان في التعبئة الذاتية 6.48 ش.ج.

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