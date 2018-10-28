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اغلاق الشارع الموصل بين الناصرة والرينة اثر حريق كبير



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شبوب حريق على طريق 754 بين الناصرة والرينة.


تم اغلاق طريق 754 بين الناصرة والرينة في كلا الإتجاهين إثر شبوب حريق لحقل مفتوح، بسبب كثافة الدخان  في المكان.

أفراد الشرطة يوجهون حركة المرور في المكان.

الشرطة تناشد جمهور السائقين بإعتماد طرق بديلة.




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- ميرنا دحابرة
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