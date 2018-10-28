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اسرائيل ستقدم خطة لمد سكك حديدية مع دول الخليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت مصادر عبرية ان وزير المواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس سيتوجه الأسبوع القادم إلى مسقط تلبية لدعوة من نظيره العُماني الدكتور أحمد الفُطيسي، للمشاركة في مؤتمر دولي لشؤون المواصالات.


وسيعرض الوزير كاتس خلال المؤتمر خطة لمد سكك حديدية تربط بين إسرائيل ومنطقة الخليج. ويذكر ان هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير إسرائيلي في مؤتمر دولي بعمان بحسب موقع "مكان" الاسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قام بزيارة سرية لسلطنة عمان واجتمع مع السلطان قابوس بن سعيد قبل يومين.

وذكر الموقع ان وزير الاتصالات الاسرائيلي ايوب قرا سيتوجه غدا إلى  الإمارات للمشاركة في مؤتمر لشؤون الاتصالات يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي.
اسرائيل ستقدم خطة لمد سكك حديدية مع دول الخليج




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