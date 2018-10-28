الشرطة, تحقق, في, دهس, شرطي, وهروب, السائق, في, بيتار, عيليت,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في بلدة بيتار عيليت، بعد ان اوقف شرطيون سيارة للتفتيش، لاذ سائقها بالفرار وهو يقود السيارة بشكل متهور، فأصاب شرطي ( ما زالت حالته الطبية غير واضحة).

الخلفية لوقوع الحادث ما زالت غير واضحة.قوات من الشرطة تجري عمليات مسح وتمشيط، لرصد السيارة والجاني.