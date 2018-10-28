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الشرطة تحقق في دهس شرطي وهروب السائق في بيتار عيليت



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في بلدة بيتار عيليت، بعد ان اوقف شرطيون سيارة للتفتيش، لاذ سائقها بالفرار وهو يقود السيارة بشكل متهور، فأصاب شرطي ( ما زالت حالته الطبية غير واضحة).

الخلفية لوقوع الحادث ما زالت غير واضحة.
قوات من الشرطة تجري عمليات مسح وتمشيط، لرصد السيارة والجاني.
الشرطة تحقق في دهس شرطي وهروب السائق في بيتار عيليت




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